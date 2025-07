Inchiesta Urbanistica Sala | Ho le mani pulite Tancredi si dimette

AGI - "Sono qui doverosamente con voi in un momento delicato per molti motivi, per la mia persone, per i destini di tante persone che hanno condiviso questa avventura politica". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala aprendo il suo discorso in Consiglio comunale. "Sono giorni confusi dove tutto sembra diventare oscuro e le certezze vacillare - ha aggiunto -. Proprio per questo voglio essere chiarissimo.Tutto ciò che ho fatto nelle due sindacature si è sempre ed esclusivamente basato sui ciò che ritengo essere l'interesse dei cittadini. Le mie mani sono pulite", ha concluso. "S e la maggioranza che mi sostiene c'è coraggiosamente io ci sono. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Inchiesta Urbanistica, Sala: "Ho le mani pulite". Tancredi si dimette

In questa notizia si parla di: sala - mani - inchiesta - urbanistica

Giampiero Borghini, sindaco di Milano nel 1992: “Sala incorruttibile. L’inchiesta? Non è Mani Pulite” - Milano, 18 luglio 2025 – Giampiero Borghini, a Milano c’è chi dice che la maxinchiesta sull’urbanistica sia ‘peggio di Tangentopoli’.

“Ho le mani pulite”, “Io ci sono”, “l'esempio di mio padre”: il discorso di Sala in cinque punti - Mezz’ora, 30 minuti esatti di discorso. Il sindaco lo aveva annunciato all'Aula prendendo la parola in avvio di seduta: «Non potrò essere breve e me ne scuso»

Sala chiama un ex di Mani pulite per i rapporti con la procura - Potrebbe essere Federico D’Andrea ma manca l’ufficialità. Il super consulente dovrebbe affiancare il nuovo assessorre all’Urbanistica che però ancora non si trova

“Le mie mani sono pulite”: il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene in Consiglio comunale e non si nasconde dopo la bufera scatenata dall’inchiesta urbanistica in cui è indagato. “Tutto ciò che ho fatto nell’arco delle due sindacature, di cui ho avuto onere Vai su Facebook

Inchiesta urbanistica di Milano, Fedez attacca (di nuovo) Sala: «Sindaco dalle Mani Pulite? Freud avrebbe parecchio da analizzare» Vai su X

Milano, Sala in Consiglio: Ho le mani pulite. Delega urbanistica alla vicesindaca; La difesa di Sala: «Ho le mani pulite». Il sindaco resta, l'assessore no; Sala resta e lancia la fase 2 per Milano, Tancredi va via.

Fedez contro Sala: «Ha le “mani pulite”? Freud avrebbe molto da dire» - Fedez ha attaccato il sindaco di Milano Beppe Sala per aver detto di avere le «mani pulite», rievocando la celebre inchiesta sulla corruzione nel mondo della politica. Scrive msn.com

Sala resta e lancia la fase 2 per Milano, Tancredi va via - a avanti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, anche dopo l'indagine a sua carico nelle inchieste sull'urbanistica. Come scrive ansa.it