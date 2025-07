Inchiesta Sala speculazione a Milano | è solo la prima crepa di un sistema che sta riscrivendo l’Italia intera

Dall’indagine su Sala ai palazzi di vetro: così Milano è diventata il laboratorio di un modello che sta trasformando (e svuotando) tutte le cittĂ italiane. Le Versailles contemporanee si chiamano Palazzi di Vetro. E, proprio come accadeva alla corte di Luigi XV, anche qui, tra le ombre proiet. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta Sala, speculazione a Milano: è solo la prima crepa di un sistema che sta riscrivendo l’Italia intera

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle - Per Conte “Milano ha bisogno di una svolta di trasparenza e legalità ” Il silenzio del Pd nazionale, le critiche di Avs

Milano, Sala “Le nuove regole urbanistiche per il bene della città ” - MILANO (ITALPRESS) – La Giunta del Comune di Milano ha approvato le nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di attività amministrative in materia urbanistica ed edilizia.

Agli atti dell'inchiesta milanese anche le chat tra l'archistar Stefano Boeri e il sindaco Beppe Sala che spessi si scambiano idee e suggerimenti su temi urbanistici cruciali per la città . Per la procura, dall'inchiesta emerge una «speculazione edilizia di ampio res

Milano nella bufera: Sala sotto inchiesta, 74 indagati e cantieri bloccati — È il giorno della verità a Palazzo Marino - Inchiesta sull’urbanistica a Milano: 74 indagati, tra cui Sala, Boeri e Tancredi. lamilano.it scrive

Inchiesta urbanistica Milano, incontro Sala-Pd. Dem: "Ribadito appoggio al sindaco"