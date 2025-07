Incendio notturno distrugge il capannone di un' azienda di divani | ingenti danni

Un incendio ha completamente distrutto un capannone di un'azienda che opera nell'indotto della produzione dei divani. Il rogo è partito intorno alle 23.15 di domenica sera in via Borghina, nella sede della "Ifra Mhamed divani", che si trova in via Borghina nel punto in cui viene interrotta dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: divani - incendio - capannone - azienda

