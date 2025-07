In Onda Giannini | Sala? Su cosa non ha detto una sola parola

"Non mi aspettavo un comportamento e un discorso diverso da Sala oggi, cioè non immaginavo che annunciasse le sue dimissioni": Massimo Giannini, firma di Repubblica, lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7 a proposito del discorso del sindaco di Milano oggi in Consiglio comunale nella prima seduta dopo la notizia secondo cui sarebbe coinvolto nella maxi inchiesta sull'urbanistica. "Quest'inchiesta è importante e promette grandi sviluppi, ma per adesso è tutto ancora abbastanza nebuloso", ha sottolineato il giornalista durante il talk. Riferendosi a quanto succede nel rapporto tra politica ed economia, poi, Giannini ha spiegato: "Oggi a capotavola non c'è la politica ma i portatori di interessi economici, e questa onda non riguarda solo Milano". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Onda, Giannini: "Sala? Su cosa non ha detto una sola parola"

In questa notizia si parla di: onda - giannini - sala - detto

fuori onda... ciao! Vai su Facebook

Giannini: Sala ha risposto solo in parte. Ma oggi il potere vero è economico, non politico; Che Tempo Che Fa | Intervista Cecilia Sala | Video; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco.

Giannini: "Sala ha risposto solo in parte. Ma oggi il potere vero è economico, non politico" - Massimo Giannini analizza le parole di Sala in aula: “Ha risposto solo in parte, i conflitti di interesse restano. Come scrive la7.it

Arrestata in Iran la giornalista Cecilia Sala - In Onda - Puntata del ... - Arresto Cecilia Sala, Massimo Giannini: "Le autocrazie imbavagliano i ... Si legge su la7.it