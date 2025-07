Imbarchi festival torna per la sua seconda edizione

ARezzo, 21 luglio 2025 – “IMBARCHI FESTIVAL” torna per la sua seconda edizione e lo fa come un gesto di fiducia: nell'arte dal vivo, nella prossimitĂ , nel potere dell'abitare insieme i luoghi mediante il teatro e la musica. Dal 25 al 27 luglio, i Giardini di San Domenico di Arezzo diventano un porto temporaneo, uno spazio aperto dove approdare per ascoltare, condividere e immaginare insieme. Tre serate di teatro e musica a cura della compagnia La Filostoccola Teatro Virginian, che da anni porta avanti un progetto stabile di produzione e promozione del teatro contemporaneo. Un'attivitĂ che coniuga la ricerca artistica con l'attenzione al territorio, costruendo occasioni culturali accessibili e partecipate, pensa per creare relazione con la comunitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Imbarchi festival” torna per la sua seconda edizione

