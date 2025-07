Ilaria Sula giudizio immediato per la madre di Mark Samson | le accuse

Il giudice per le indagini preliminari di Roma, Antonella Minunni, ha emesso un decreto di giudizio immediato nei confronti di Nors Manlapaz, madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell’omicidio della studentessa Ilaria Sula, avvenuto nei mesi scorsi nella capitale. La donna è accusata di concorso in occultamento di cadavere, con l’aggravante del nesso teleologico: secondo la procura, avrebbe aiutato il figlio a nascondere il corpo della vittima con l’intento di coprire l’omicidio giĂ commesso. Un’accusa pesante, che la coinvolge direttamente nel tentativo di far sparire le tracce del delitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ilaria Sula, giudizio immediato per la madre di Mark Samson: le accuse

