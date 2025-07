La Procura di Pavia, tramite una nota diramata sabato 19 luglio, ha voluto rimettere in riga quanti, da quando è iniziata la nuova indagine, fanno supposizioni, esternano suggestioni, e attribuiscono "stati d'animo" agli investigatori. Fabio Napoleone e i suoi uomini stanno lavorando nel silenzio dell'indagine segretata: solo i risultati dell'incidente probatorio vengono resi noti, perché coinvolgono i periti delle parti. In attesa di comunicazioni ufficiali dalla procura, però, ci sono altri elementi che possono essere messi in fila e che probabilmente dovranno essere chiariti in un prossimo futuro per mettere al proprio posto tutti i pezzi del puzzle, perché lo scopo di questa indagine è quello di eliminare qualunque dubbio sull' omicidio di Chiara Poggi e verificare se possano esserci verità alternative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il verbale "in contemporanea", lo scontrino e il malore: le incongruenze del 2008