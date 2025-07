Il Veneto alla Lega ma senza la lista Zaia

AGI - Nuovo vertice dei leader di centrodestra per decidere le candidatura alle regionali di autunno. Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi si incontrano in serata per chiudere la trattativa in un luogo lontano dagli occhi indiscreti dei cronisti. Non a Palazzo Chigi ma si parla di una cena a casa della premier. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, la Presidente del Consiglio è stata impegnata sul dossier, intrattenendo diversi colloqui durante tutta la giornata. Resta il nodo del Veneto dopo il fallimento della trattativa sul terzo mandato che impedisce la ricandidatura del leghista Luca Zaia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Veneto alla Lega, ma senza la lista Zaia

Vannacci vice di Salvini. La Lega: «il Veneto a noi» - Per lui il segretario del partito, Matteo Salvini, ha fatto cambiare lo statuto, aumentando il numero dei vice segretari e il numero di anni di militanza minimo per ambire a […] The post Vannacci vice di Salvini.

Zaia: “Non è lesa maestà chiedere il Veneto alla Lega” - VENEZIA – “Non è una lesa maestà chiedere che il candidato presidente del Veneto sia della Lega, dopodiché non compete a me questo: saranno il nostro segretario regionale Stefani e il segretario nazionale Salvini che parteciperanno ai tavoli delle trattative e troveranno una soluzione”.

Villanova (lista Zaia): “Tempo scaduto, Veneto alla Lega senza condizioni. Meloni affronta crisi internazionali complesse con grande sensibilità geopolitica: non può sbagliare sulla lista del nostro presidente”. Di @FkGottardi Vai su X

Regionali Veneto, ecco quanto vale la lista Zaia e a chi fa paura - Nelle regionali del 2020 Zaia fu riconfermato governatore con il 76,8% dei voti e la sua lista ottenne il 44,6% ... Segnala ilsole24ore.com

“Tempo scaduto, Veneto alla Lega senza condizioni”. Parla Villanova (lista Zaia) - “Giorgia Meloni affronta crisi internazionali complesse con grande sensibilità geopolitica: non può sbagliare sulla lista del nostro presidente”, avverte il capogruppo degli zaiani in regione. ilfoglio.it scrive