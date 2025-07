Il siciliano detenuto ad Alligator Alcatraz | Siamo in gabbia come in un pollaio fateci uscire da questo incubo

"Siamo in gabbia come in un pollaio, fateci uscire da questo incubo". Parla così al Tg2 Gaetano Mirabella Costa, il 45enne nato a Taormina ma residente in Florida da oltre dieci anni, detenuto da otto giorni insieme ad un altro italiano nel centro per migranti di Alligator Alcatraz, centro di.

L’italiano detenuto ad Alligator Alcatraz: “In 32 in gabbia”. La madre: “Con catene a mani e piedi in udienza” - “Siamo letteralmente in gabbia, come in un pollaio. Fateci uscire da questo incubo”. Dopo 8 giorni dentro Alligator Alcatraz, il centro per migranti irregolari voluto da Donald Trump, l’italiano Gaetano Mirabella Costa lancia un appello alle istituzioni italiane.

Alcatraz Alligator, la madre di Gaetano Mirabella Costa: «Mi dice che non vede il sole da 10 giorni». Il centro degli orrori: cosa sappiamo - Sono le parole drammatiche di Rosanna Vitale, madre di Gaetano Cateno Mirabella Costa, 45 ... msn.com scrive

