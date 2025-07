Il Real Madrid fa tremare l’Inter | Perez vuole Barella

Il giocatore è finito nel mirino del club spagnolo. I Blancos vogliono piazzare un altro grande colpo e guardano così in casa nerazzurra Sono i giorni e le ore di Ademola Lookman in casa Inter. I nerazzurri sognano ad occhi aperti il grande colpo: il nigeriano dell'Atalanta è un obiettivo concreto che Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono mettere a segno. Serve ovviamente ottenere l'accordo con i bergamaschi, che non hanno alcuna intenzione di fare sconti. (LaPresse) – Calciomercato.it Nel frattempo, la dirigenza dell'Inter sta lavorando anche su altri tavoli: occorre, infatti, trovare una sistemazione ad Asllani, messo ufficialmente sul mercato, ma il club milanese deve prestare attenzione alla situazione legata ad Hakan Calhanoglu.

