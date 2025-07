Il primo Carpi di Cassani | La squadra ha dato tutto

A Stefano Cassani è piaciuto l'atteggiamento della prima sgambata in famiglia. Sessanta minuti ancora poco indicativi ma nei quali il Carpi ha risposto bene alle sollecitazioni della prima settimana di lavoro. "L'obiettivo era mantenere un'intensitĂ alta – spiega il tecnico – per cercare di arrivare quasi fuori giri e chiudere la prima settimana dando fondo a tutte le energie, così da innescare un recupero e continuare a lavorare sulla parte tecnico tattica la prossima. Avevo chiesto di iniziare a provare quello che avevamo messo in piedi in settimana ed è stato fatto, sono soddisfatto di quello che ho visto, i ragazzi avevano corso giĂ quasi 12 chilometri giovedì e non si sono trattenuti nemmeno nelle ripetute dopo la gara.

Carpi: Stefano Cassani vicino alla panchina biancorossa, atteso l'annuncio ufficiale - Dopo un mese vissuto in stand by, il Carpi adesso viaggia veloce verso la nuova stagione. Ieri abbiamo dato in esclusiva la chiusura del rapporto fra mister Serpini e la società biancorossa (l’annuncio è atteso oggi) e la società del presidente Lazzaretti sta per definire il nome del sostituto.

Stefano Cassani vicino al Carpi: contratto biennale in definizione - Quella che comincia domani dovrebbe essere, in casa Carpi, la settimana di Stefano Cassani. Il tecnico ravennate, dopo l’incontro di giovedì in un noto ristorante cittadino con la dirigenza biancorossa, sta definendo gli ultimi dettagli e si va verso un contratto di due anni.

Carpi pronto per la Serie C: Cassani nuovo allenatore e mercato in evoluzione - La settimana che comincia oggi dovrĂ portare le prime ufficialitĂ al Carpi per il suo secondo anno di fila in Serie C.

Anche AC Carpi ha il suo nuovo staff tecnico che affiancherĂ nella stagione 2025/2026 giĂ Vice Allenatore nello staff di Stefano Cassani la scorsa stagione a Lentigio

Il baby Mahrani accende il primo Carpi di Cassani; Carpi, il direttore Bonzanini: Rassicurazioni sul sintetico; Calcio, Carpi: il nuovo allenatore è Stefano Cassani.

Carpi, il primo giorno di Cassani: "È la mia grande opportunità" - A 35 anni Stefano Cassani è pronto a raccogliere un'eredità piuttosto scomoda per la sua prima panchina fra i professionisti.

CARPI CALCIO. LOMBARDI: "LAVORO DA TANTO PER ARRIVARE QUI" - Nel video l'intervista a Lorenzo Lombardi, difensore Ac Carpi Quattro gol e qualche buona giocata hanno accompagnato la prima uscita del nuovo Carpi targato Stefano Cassani.