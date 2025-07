il poggibonsi fa il pieno di giovanissimi ecco pruszko ciacci boduri e cerone

Pruszko, Ciacci, Boduri, Cerone. Altri quattro baby elementi a comporre la schiera degli Under per il Poggibonsi edizione 2025-2026. Il direttore sportivo Marcello Bucciarelli inserisce in gruppo delle pedine della classe 2007 in vista della prossima stagione. Arrivano al Poggibonsi il terzino Matias Pruszko (nella foto), di nazionalitĂ polacca ma belga per bagaglio calcistico - vivaio prestigioso dell’Anderlecht, quindi serie C nello Sporting Charleroi - il centrocampista Niccolò Ciacci, dalla Fiorentina, il difensore Gabriele Boduri, dall’Arezzo, il portiere Lorenzo Cerone dalla Pianese. Ecco un breve profilo dei nuovi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

