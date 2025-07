Il nuovo Napoli non nascerà sulle macerie ora Conte può affidarsi a due titolari per ruolo Gazzetta

Il Napoli è, insieme al Como, la squadra di Serie A che finora ha speso di più sul mercato. Antonio Conte aveva bisogno necessariamente di nuovi calciatori all’altezza e capaci di essere alternati con i titolari della scorsa stagione senza perdere la qualità. Il nuovo Napoli non nascerà sulle macerie, ora Conte può contare su due titolari per ruolo. Vincenzo D’Angelo scrive sulla Gazzetta dello Sport: C’è stato un Napoli che è stato leggenda, costruito attorno al mito di Diego Armando Maradona. Due scudetti in quattro stagioni (1987-1990), con l’accoppiata tricolore-Coppa Italia nel 1986-87. E si sono alternati giocatori straordinari accanto al re: da Giordano a Careca, da Bagni ad Alemao, da Romano a Zola, con Carnevale e Ferrara sempre accanto a Diego, anche nella notte dell’unico trionfo internazionale, con la Coppa Uefa alzata a Stoccarda nel 1989. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il nuovo Napoli non nascerà sulle macerie, ora Conte può affidarsi a due titolari per ruolo (Gazzetta)

