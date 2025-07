Nella sede dell’Euromed Medical Service di Signa, Il Lanciotto Campi del presidente Maurizio Novelli si è tolto la maschera per dare il via ufficiale alla stagione di Eccellenza 2025-26. Dopo la salvezza dello scorso campionato ottenuta con merito, la squadra campigiana che sarà ancora allenata da Riccardo Secci, si prepara ad affrontare un’annata ancora più difficile e tecnicamente più affascinante. L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi e la dirigenza, consapevoli che il duro lavoro e la determinazione saranno ingredienti fondamentali per ripetere nuovamente l’impresa della salvezza, magari con meno patemi d’animo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Lanciotto Campi scalda i motori. Novelli: "Daremo battaglia. Sempre"