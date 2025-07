Il Governatore Rotary ai 77 Club della Toscana | Uniti per fare del bene

Firenze, 21 luglio 2025 – Il governatore del Distretto Rotary 2071 Giorgio Odello, in visita nei giorni scorsi al Rotary Club Mugello, ha dato il benvenuto alle tre nuove socie Fulvia Penni, Sandra Pieri e Maria Chiara Virtartali. Nel corso della serata, cui ha partecipato in compagnia della moglie Daniela Alfano, il governatore ha ricordato la propria attivitĂ di aiuto e supporto a tutti i 77 Club del territorio toscano, sostenendo le attivitĂ di ogni singola realtĂ associativa, all’insegna del motto d’annata “Uniti per fare del Bene”. Odello ha anche ricordato l’importanza che ha, in questo 120esimo anno dalla nascita del Rotary, l’elezione dell’italiano Francesco Arezzo, alla Presidenza del Rotary International, grazie al ruolo attivo e al grande incremento di rotariani della nostra Nazione nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Governatore Rotary ai 77 Club della Toscana: "Uniti per fare del bene"

