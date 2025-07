Il governatore leghista Fontana | Sala? Non si deve dimettere

Il leghista Attilio Fontana è governatore della Lombardia dal 2018. Giuseppe Sala lo ha sentito venerdì 19 luglio «e poi abbiamo parlato ancora un po’ sabato, gli ho voluto esprimere la mia vicinanza e il mio sostegno». Mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa chiede le dimissioni del sindaco di Milano per l’inchiesta sull’urbanistica, lui è «garantista da sempre, a prescindere dalle appartenenze politiche. Esistono tre gradi di giudizio, ma prima esiste la presunzione di innocenza. Per tutti». Quindi anche per Sala, dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Fontana e l’indagine. 🔗 Leggi su Open.online