Il Giappone verso la crisi di governo | dopo la Camera l’esecutivo Ishiba perde il controllo anche del Senato

La coalizione di governo giapponese guidata dal premier Shigeru Ishiba ha perso il controllo anche della Camera alta: il voto di domenica ha infatti premiato le opposizioni creando una situazione inedita nel Giappone del dopoguerra. Non era infatti mai sucesso che un esecutivo perdesse la maggioranza in entrambe le Camere – e a differenza di quella dei Rappresentanti, il Senato o Camera dei Consiglieri non può essere sciolta nei sei anni di legislatura, ma rinnova metĂ dei sui membri ogni tre anni. In palio domenica erano quindi 174 seggi di medio termine oltre a uno rimasto vacante nella circoscrizione di Tokyo: per mantenere la maggioranza Ishiba avrebbe dovuto ottenere almeno 50 seggi ma si è fermato a 47; in totale la coalizione formata dal partito Liberaldemocratico (Pld) e il buddista Komeito ne ha 122 (-19) contro i 126 dell’opposizione (+27). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il Giappone verso la crisi di governo: dopo la Camera, l’esecutivo Ishiba perde il controllo anche del Senato

