Il caso Cellino è finita Non si iscrive all’Eccellenza

Ufficialmente fuori dal calcio. Fuori da tutto. Evaporano nel weekend le ultime speranze di Massimo Cellino di restare aggrappato al mondo del pallone dopo il doloroso fallimento delle “rondinelle“. L’ex patron da oggi diventerà più un avversario delle istituzioni che dell’Union Brescia. Ovviamente nelle aule di tribunale. Cellino infatti non si è iscritto nemmeno al campionato di Eccellenza entro i termini previsti dal regolamento, cosa per nulla scontata visto che avrebbe dovuto pagare tutti gli stipendi arretrati e ogni debito non sanato. Il tentativo in extremis non è riuscito, il colpo di teatro non c’è stato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il caso. Cellino, è finita. Non si iscrive all’Eccellenza

Per la prima volta in 114 anni di storia, il Brescia Calcio è fallito dopo la complicata vicenda dei mancati pagamenti dell'ex presidente Cellino. Il club rischiava di scomparire dal calcio professionistico, ma è arrivato l'annuncio ufficiale che ha cambiato tutto: l'ex Vai su Facebook

