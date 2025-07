Il Bologna non fa sconti per Dan Ndoye

Bologna, prima offerta da 30 milioni del Nottingham Forest per Ndoye: respinta. Il Bologna non fa sconti per Dan Ndoye: se la valutazione di 45 milioni vale per il Napoli, lo stesso si può dire per il Nottingham Forest, altro club fortemente interessato a lui in questa fase di mercato. Come riporta Sky Sport infatti, il club inglese ha presentato una prima offerta – poi rifiutata dal Bologna – pari a circa 30 milioni di euro. Come riporta l’emittente poi, anche il Forest, così come il Napoli, ha già raggiunto un accordo con il giocatore, sia sui termini personali sia sulla base di un contratto di 5 anni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Il Bologna non fa sconti per Dan Ndoye

Le SBC di FC 25: Dan Ndoye d’onore - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Dan Ndoye uscita in data 21 maggio 2025 in occasione della promo TOTS.

Calciomercato Bologna, l’ascesa di Dan Ndoye: gol, «ruggiti» e prestazioni top che attirano le big - Bologna, l’ascesa di Dan Ndoye nella stagione: tanti gol pesanti e la conferma dalle pagelle fino al gol vittoria della Coppa Italia La stagione 2024/2025 del Bologna sarà ricordata a lungo, un’annata di calcio entusiasmante e risultati storici.

Napoli, la sirena Parthenope tenta Dan Ndoye: «Non so dove giocherò a settembre» - Napoli, Ndoye sempre più tentato dalla corte di Antonio Conte: incontro con i dirigenti del Bologna per parlare del trasferimento Dan Ndoye rompe gli indugi e ammette, con eleganza, il suo interesse per il Napoli e per Antonio Conte.

Ndoye guadagna 800 mila euro netti all'anno e Beukema 700 mila: c'è da sorprendersi che la proposta del Napoli su cifre molto più importanti li ingolosisca? E c'è da sorprendersi che il Bologna, consapevole di non poter pareggiare la proposta, vuole moneti