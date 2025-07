Identificata la donna trovata morta in strada a Roma | Emanuela Ruggeri 32 anni era scomparsa il 14 luglio

Il suo corpo era tra le sterpaglie in via del Mandrione. Era uscita di casa in tenuta sportiva e la madre aveva lanciato l'allarme via social qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Identificata la donna trovata morta in strada a Roma: Emanuela Ruggeri, 32 anni, era scomparsa il 14 luglio

In questa notizia si parla di: identificata - donna - trovata - morta

