Ibiza giallo sulla morte del dj napoletano Godzi C’è un esposto per omicidio

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un esposto alle autoritĂ giudiziarie spagnola ed italiana, sulla morte del 35enne napoletano Michele Luca Noschese. A presentarlo è stato il padre Giuseppe, noto medico. Michele Noschese, in arte Godzi, era un famoso dj e producer, con un passato da calciatore professionista (Cavese e giovanili Napoli, tra le squadre). Il giovane è deceduto a Ibiza, dove abitava, il 19 luglio. Ma sulle sue ultime ore di vita c’è un giallo. In un audio, il genitore spiega di non poter “dare per scontato” nulla, trovandosi altrove. Ma di aver presentato un esposto, da padre e da medico, perchĂ© Michele godeva di ottima salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

