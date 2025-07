I tre vestiti da sposa di Giorgia Lucini | cosa ha indossato per il matrimonio con Federico Loschi

Giorgia Lucini, ex corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne, ha sposato il compagno Federico Loschi. Ha indossato tre vestiti da sposa nel giorno del sì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giorgia Lucini e il suo compagno Federico sono convolati a nozze Augurissimi #giorgialucini Vai su Facebook

Giorgia Lucini e le nozze con Federico Loschi: lo sposo si commuove aspettandola all’altare con i loro figli - La cerimonia si è tenuta domenica 20 lugli alla presenza di amici e parenti Sui social alcuni scatti del ... Scrive fanpage.it