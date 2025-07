I Simpson non hanno predetto lo scandalo di Andy Byron e Kristin Cabot

Il caso di Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente CEO e responsabile delle risorse umane di Astronomer (entrambi sospesi ), ha scatenato la creazione e la diffusione di un numero imprecisato di meme che li deridono. Oltre al falso comunicato stampa di Byron, non è mancata la consueta (e fantasiosa) “predizione” dei Simpson. Questa volta, però, gli utenti si sono lasciati prendere la mano. Per chi ha fretta. Circolano numerose immagini che mostrerebbero presunti fotogrammi della serie animata, tutte diverse tra loro.. Vengono citati vari episodi e stagioni, ma nessuno di essi contiene la scena in questione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: andy - byron - kristin - cabot

Chi è Andy Byron, il capo di Astronomer beccato dalla ‘kiss cam’ dei Coldplay - Guida un’azienda da 1,3 miliardi. Descritto come “autoritario e intimidatorio” ora è sotto accusa per aver leso all’immagine della società .

Andy Byron ripreso con la possibile amante, Kristin Cabot, al concerto dei Coldplay: il video diventa virale (chi è la moglie di lui) - Andy Byron, sposato con Megan Kerrigan Byron, è stato avvistato con la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot durante un concerto dei Coldplay a Boston.

Andy Byron e l’abbraccio ‘proibito’ al c oncerto dei Coldplay: il ceo di Astronomer virale su TikTok - Roma, 17 luglio 2025 – Galeotto il concerto dei Coldplay, ieri al Gillette Stadium di Boston, per una coppia non proprio sconosciuta ma che sicuramente avrebbe voluto restare tale… Si tratterebbe di Andy Byron, ceo di Astronomer, immortalato insieme a Kristin Cabot,  responsabile del personale di Astronomer.

L'effetto kiss cam è ormai incontrollabile dopo l'incredibile risonanza internazionale della vicenda che ha coinvolto Andy Byron e Kristin Cabot, Dal palco del suo ultimo concerto il frontman dei Coldplay scherza sull’incredibile vicenda: https://fanpa.ge/xLexS Vai su Facebook

Tradimento al concerto dei Coldplay, sospesi dal lavoro gli amanti Andy Byron e Kristin Cabot, il Ceo di Astronomer si dimette Vai su X

I Simpson non hanno predetto lo scandalo di Andy Byron e Kristin Cabot; Amanti “pizzicati” abbracciati al concerto dei Coldplay, poi lo scandalo: Andy Byron e Kristin…; Cos’è Astronomer, la società di cui è CEO Andy Byron.

I Simpson non hanno predetto lo scandalo di Andy Byron e Kristin Cabot - Non esiste solo un fantomatico fotogramma, così come vengono citate numerose puntate senza riscontri L'articolo I Simpson non hanno predetto lo scandalo di Andy Byron e Kristin Cabot proviene da Open. Si legge su msn.com

Andy Byron e Kristin Cabot messi in congedo dopo l’abbraccio dai Coldplay: “Starebbe negoziando un pacchetto di uscita” - Il CEO di Astronomer, Andy Byron, e la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot sono stati messi in congedo dopo essere stati sorpresi ad abbracciarsi ... Come scrive fanpage.it