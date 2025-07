Ghislaine Maxwell, l’ex complice e fidanzata del finanziere Epstein, morto misteriosamente in carcere, condannata nel 2021 per traffico sessuale e reclutamento di minorenni, sta scontando 20 anni di prigione in Florida. Da mesi chiede la revisione del processo. Lo ha fatto appellandosi alla Corte Suprema, sostenendo che il patto di non perseguibilità firmato nel 2007 tra Epstein ei procuratori federali avrebbero dovuto proteggerla. Ma il Dipartimento di Giustizia, guidato da Pam Bondi, ha respinto la sua istanza. Lunedì scorso l’ufficio di Bondi ha invitato l’Alta Corte a ignorare la richiesta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I segreti dell’ex di Epstein, Ghislaine Maxwell, che ora vuole testimoniare (e la lista dei clienti che fa paura a Trump)