Hunter Biden attacca George Clooney | Fanc… a lui e a chi gli sta intorno

Hunter Biden attacca George Clooney

(Adnkronos) – Un anno dopo l'abbandono della candidatura alla rielezione di Joe Biden, suo figlio Hunter si è scagliato contro l'attore George Clooney, tra i primi a chiedere all'anziano presidente di ritirarsi. "Fanculo a lui. E a tutti quelli intorno a lui", ha detto il figlio minore di Biden in un'intervista piena di parolacce al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Hunter Biden: i democratici hanno perso a causa dell’atteggiamento che avevano nei confronti di mio padre - Hunter Biden, figlio dell’ex presidente americano Joe Biden, ha affermato in un’intervista che i democratici hanno perso le elezioni di novembre a causa dell’atteggiamento che avevano nei confronti di suo padre.

