Hien Inter, si defila l’obiettivo per la difesa: la mossa dell’Atalanta per blindare il centrale svedese. Rinnovo di contratto in arrivo?. Gli uomini del calciomercato Inter avevano seguito con interesse Isak Hien, difensore centrale svedese classe 1999 in forza all’ Atalanta, per rinforzare il reparto arretrato. Nei mesi scorsi, il suo nome era stato accostato con insistenza ai nerazzurri, ma la pista si è raffreddata in maniera definitiva. A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube. Inter, Hien non si muove: l’Atalanta respinge tutte le richieste. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Hien Inter, si defila l’obiettivo per la difesa: la mossa dell’Atalanta per blindarlo