Heresy la recensione | un folk horror prevedibile che fonde mito ed emancipazione femminile

Nel 2015, quando Robert Eggers debuttò alla regia con il folk horror The Witch, era chiaro a tutti di trovarsi di fronte a un film che avrebbe segnato un punto di svolta per il genere. In quegli stessi anni, insieme a Jordan Peele con Scappa - Get Out e Ari Aster con Hereditary, abbiamo assistito a un rinascimento dell'orrore cinematografico che ha influenzato molti altri registi. È il caso di Didier Konings, concept artist a Hollywood per film come Wonder Woman e Il regno del pianeta delle scimmie, e il suo esordio dietro la macchina da presa: Heresy.

