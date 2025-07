Guerra a Gaza Tajani | No alla deportazione dei palestinesi in altri Paesi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2025 "Siamo contrari all'isolamento, alla deportazione in altri paesi del mondo della popolazione palestinese. I palestinesi hanno la loro terra, hanno diritto ad avere un loro Stato, che deve riconoscere Israele, che deve essere riconosciuto da Israele. Quindi nulla di ostile nei confronti di Israele, ma il popolo palestinese deve poter realizzare il proprio sogno. Noi non cambiamo linea, è sempre stata quella: due popoli, due Stati. Noi ripetiamo quello che abbiamo sempre detto, la nostra posizione è molto chiara: libertĂ per gli ostaggi ma anche fine della guerra e aiuti alla popolazione civile perchĂ© è una popolazione allo stremo, affamata" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Open.online

Netanyahu ordina una nuova escalation “intensiva” della guerra a Gaza e la deportazione dei palestinesi - Benjamin Netanyahu ha annunciato in un video che Israele è "alla vigilia" di una nuova offensiva a Gaza, delineando un’intensificazione della campagna militare iniziata il 7 ottobre 2023 che ha giĂ causato oltre 50mila morti.

Gaza, Schlein: “Fermare disegno criminale Netanyahu e deportazione palestinesi” - (LaPresse) – “ Quello che Netanyahu sta portando avanti è un disegno criminale, non ci sono altre parole per definirlo e si deve fermare.

"No all'invasione israeliana di Gaza e la deportazione dei palestinesi" - "Siamo in piena sintonia con quanto espresso dalla propria Segreteria Nazionale in merito alla ferma condanna del nuovo piano approvato dal consiglio di sicurezza del governo israeliano".

"La guerra deve finire ora, è più che mai necessario un cessate il fuoco, altrimenti Hamas non rilascerà mai gli ostaggi e non acconsentirà a un accordo sulla guida della Striscia che, a mio parere, dovrà essere guidata dall'Autorità Nazionale Palestinese

