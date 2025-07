Guerra a Gaza Tajani | Abbiamo siglato un documento per spingere Israele a trovare soluzione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2025 ""C'è stato un documento che abbiamo firmato con alcuni paesi, Gran Bretagna, Austria, Portogallo, Francia, per chiedere l'immediato cessate il fuoco, la possibilitĂ di far entrare quanto prima gli aiuti umanitari. La situazione a Gaza è realmente insostenibile. Noi sosteniamo, chiaramente, il rilascio senza condizioni degli ostaggi israeliani in mano ai terroristi. Allo stesso tempo, Israele deve compiere passi in avanti decisi, senza perdere tempo. C'è anche il problema che riguarda i coloni. Noi siamo amici di Israele, ma quello che sta accadendo non va bene, lo abbiamo ribadito e questo documento va nella direzione di spingere Israele ad affrontare e risolvere la soluzione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: gaza - abbiamo - documento - guerra

Voci di Gaza – “Abbiamo detto addio a Rafah, la nostra casa e il nostro cuore. I bombardamenti continuano senza sosta” - “Siamo stati costretti a evacuare due volte in una settimana. Alla fine sapevamo che quello sarebbe stato il nostro addio a Rafah, la città che è stata la nostra casa e il nostro cuore”.

La ristoratrice di Napoli e i clienti israeliani: “Noi razzisti? Abbiamo difeso Gaza” - Napoli, 6 maggio 2025 – Da lontano la vedi, sventolata da due ragazzini, la bandierina palestinese. Nel cuore del centro storico di Napoli, a due passi dal Chiostro di Santa Chiara e da piazza del Gesù Nuovo, l’odore del cibo di strada si mescola alla disputa internazionale, una miscela che accende il fine settimana, con tanto di strascichi giudiziari.

UNRWA a Fanpage: “A Gaza abbiamo raggiunto il punto di non ritorno per la nostra umanitĂ ” - Mentre Israele si prepara a una nuova offensiva su Gaza, l'UNRWA denuncia una crisi umanitaria senza precedenti: gli aiuti sono bloccati da mesi e la loro distribuzione rischia ora di essere privatizzata sotto il controllo militare israeliano.

Durante la guerra con l'Iran lo Stato terrorista di Israele ha ucciso a Gaza 870 palestinesi. 870 persone in 10 giorni, una media di 87 al giorno. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/il-genocidio-non-si-e-mai-fermato e iscrivetevi al mio cana Vai su Facebook

Pizzaballa: Su Gaza governo israeliano non giustificabile. Appello di 25 Paesi: guerra finisca ora - Domani la Knesset non voterà sulla coscrizione per gli haredi; Guerra a Gaza, Tajani: 'Abbiamo siglato un documento per spingere Israele a trovare soluzione'; Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Italia e altri 24 Paesi: «La guerra a Gaza finisca ora». Ma Israele respinge l'appello: «Va rivolto ad Hamas». Raid su Deir al-Balah, Tajani: «Ci sono operatori italiani». Almeno 56 morti nella Striscia.

Guerra a Gaza, Tajani: "Abbiamo siglato un documento per spingere Israele a trovare soluzione" - ""C'è stato un documento che abbiamo firmato con alcuni paesi, Gran Bretagna, Austria, Portogallo, Francia, per chiedere l'immediato cessate il fuoco, la possibilità di far entrare quanto prima gli ai ... Riporta ilgiornale.it

Gaza, Tajani: "Firmato documento per spingere Israele a trovare soluzione" - “C’è stato un documento che abbiamo firmato con alcuni paesi, Gran Bretagna, Austria, Portogallo, Francia, per chiedere l’immediato cessate il fuoco, la possibilità di far entrare quanto prima gli aiu ... Scrive informazione.it