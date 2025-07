Arezzo, 21 luglio 2025 – Il Comune di Sansepolcro propone una variante per favorire la trasformazione dell'area In questi giorni di caldo torrido, in procinto delle ferie estive, a Sansepolcro si torna a parlare di Ciapanella, ovvero dell'area di Gricignano che lo scorso anno era stata al centro di un'accesa discussione pubblica a causa di un possibile trasferimento, nella stessa, di un impianto di conglomerati bituminosi. All'inizio delle festività natalizie del 2023 era infatti emersa la volontà dell'Amministrazione Comunale di approvare una variante che potesse favorire l'insediamento di un'azienda che produce asfalti in una porzione di campagna di indubbio interesse ambientale, paesaggistico e culturale (grazie alla Via di Francesco che l'attraversa proprio in quel punto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gricignano, si riaccende la questione Ciapanella