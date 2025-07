Graziani si esprime su Lookman, che è nel mirino dell’Inter. L’ex giocatore non ha dubbi sulle qualità dell’attaccante dell’Atalanta. TEMIBILE – Ciccio Graziani, su Radio Sportiva, così sul mercato di Inter e Napoli e sull’attaccante della Dea: « Il Napoli sta facendo un mercato straordinario e chiaro sarà il campo a determinare il tutto, ma oggi è la più temibile. Non solo perché ha vinto lo scudetto, ma i movimenti in entrata del Napoli sono tanta roba. Se l’Inter prendesse Lookman davanti diventerebbe temibile come è stata già in passato, ma con Lautaro, Thuram, Lookman e Bonny sarebbe tanta roba. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Graziani: «Lookman? Credo alla fine andrà all’Inter, fa la differenza»