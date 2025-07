Gli ruba il telefonino e lo colpisce alla testa arrestato dai carabinieri

TRIESTE - Gli ruba il telefonino e lo colpisce in testa con una pietra. È accaduto a Trieste in pieno giorno. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Aurisina hanno arrestato un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina e resistenza a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

