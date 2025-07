Grave incidente ieri sera a Giugliano, in via Oasi Sacro Cuore. A seguito dello scontro tra uno scooter e un’auto, un 29enne è sbalzato dalla sella rovinando al suolo. Nell’impatto ha riportato gravi ferite. Il giovane è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il sinistro è avvenuto alle 19 e 30 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, incidente auto-scooter in via Oasi Sacro Cuore: 29enne in prognosi riservata