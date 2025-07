Giubileo dei Giovani ecco come procede l' organizzazione a sette giorni dal maxi evento

Tra una settimana cominceranno ad arrivare i primi pellegrini. Centinaia di migliaia che, da ogni parte del mondo, si recheranno a Roma per partecipare al Giubileo dei Giovani, l’evento piĂą importante dell’anno giubilare 2025. La macchina organizzativa è in moto da mesi e, a pochi giorni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Giubileo degli adolescenti, giovani da Pescia: “Giornata indimenticabile” - Montecatini Terme, 28 aprile 2025 – Giovanissimi dell’unità pastorale di Sant’Antonio e Santa Maria Assunta erano ieri a Roma al giubileo degli adolescenti fortemente voluto da Papa Francesco.

Fiera di Roma, 12.000 giovani per il Giubileo degli Adolescenti - Fiumicino, 28 aprile 2025- La Nuova Fiera di Roma si è confermata il fulcro operativo del Giubileo degli Adolescenti, ospitando oltre 12.

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

A L’Aquila 2500 giovani in viaggio verso Roma per l’incontro con Papa Leone XIV - Il Giubileo dei Giovani 2025 si svolgerà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Segnala laquilablog.it

Giubileo, tappa all'Aquila per 2.500 giovani in cammino - 500 giovani pellegrini transiteranno per L'Aquila nei prossimi giorni, in viaggio verso Roma dove, dal 28 luglio al 3 agosto, si svolgerà il Giubileo dei Giovani 2025 con Papa Leone XIV. ansa.it scrive