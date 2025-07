Giappone il governo di Ishiba ha perso la maggioranza al Senato

Il governo giapponese guidato dal premier Shigeru Ishiba ha perso la maggioranza al Senato, segnando un momento storico per il Partito liberal democratico (Pld): è la prima volta dal 1995 che non ha la maggioranza in entrambe le camere. Nelle elezioni di domenica per rinnovare metĂ dei seggi della Camera alta, la coalizione conservatrice con il partito Komeito ha ottenuto solo 122 seggi su 248. Questa sconfitta segue quella di ottobre scorso, quando il Pld aveva giĂ perso la maggioranza alla Camera bassa. Nonostante ciò, Ishiba ha confermato di voler rimanere al governo, sottolineando la necessitĂ di affrontare questioni cruciali come le trattative sui dazi con gli Stati Uniti e l’aumento del costo della vita che pesa sull’economia nipponica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giappone, il governo di Ishiba ha perso la maggioranza al Senato

In questa notizia si parla di: maggioranza - perso - governo - ishiba

Chi è Silvia Salis e cosa ci dice il risultato delle elezioni comunali su maggioranza e opposizione: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia piĂą importante del momento, per farti restare sempre aggiornato.

Secondo gli exit poll condotti dai media giapponesi, la coalizione al governo del Giappone rischia di perdere la maggioranza nella Camera alta alle elezioni di domenica, un risultato che indebolirĂ ulteriormente la leadership del primo ministro Shigeru Is Vai su X

Le sanzioni americane contro Francesca Albanese non sono soltanto un indegno attacco personale nei confronti di una professionista che lavora e agisce sotto mandato ONU. E non possono nemmeno essere liquidate come la prova – per quanto evidente – Vai su Facebook

Elezioni in Giappone: il governo del premier Ishiba perde la maggioranza, esecutivo a rischio? Esisto scontato, lo yen si rafforza; In Giappone i partiti di governo hanno perso la maggioranza al Senato; Giappone: Ishiba perde la maggioranza, ma non si dimette.

Elezioni in Giappone: il governo del premier Ishiba perde la maggioranza, esecutivo a rischio? Esisto scontato, lo yen si rafforza - La borsa del Giappone è chiusa per festività (futires sul Nikkei positivi) all’indomani dell’esito delle elezioni che hanno visto il governo del premier Ishiba non controllare più nessuna delle due Ca ... Secondo msn.com

Elezioni in Giappone, vittoria delle opposizioni: il governo perde anche il Senato - Situazione inedita dal dopoguerra, non era infatti mai successo che un esecutivo perdesse la maggioranza in entrambe le Camere. Da rainews.it