Ghoulam | Napoli quando indossi questa maglia devi incominciare a mentalizzare di essere napoletano

Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli, in uno spazio a lui dedicato al Giffoni Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Ghoulam: “L’emozione più grande è l’urlo per la Champions”. “L’emozione pIù grande è l’urlo per la Champions. Napoli è casa mia. Il numero di partite non conta. Alcuni compagni di squadra più vecchi mi dicevano che una stagione al Napoli e a Napoli valeva il doppio ed è stato così. Ogni anno diventa più pesante dell’altro, perché cala l’aspettativa di vincere lo Scudetto. Quando indossi questa maglia devi anche incominciare a mentalizzare di essere napoletano. Non ho giocato in una squadra normale, ma per il Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

