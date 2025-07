Gaza | Israele lancia operazione di terra 25 Paesi Italia compresa | guerra finisca ora Abu Mazen telefona al Papa

L'esercito d'Israele ha lanciato per la prima volta un'operazione di terra nel centro della Striscia di Gaza, dove hanno sede diverse organizzazioni umanitarie. All'indomani di una nuova 'strage del pane' in cui decine di persone sono state uccise mentre provavano ad accaparrarsi un po' di cibo - strage per la quale il World Food Programme dell'Onu ha accusato Israele di avere usato tank e cecchini per sparare sulla folla - le truppe di terra israeliane sono entrate a Deir al-Balah, mentre la cittĂ veniva colpita anche con raid aerei L'articolo Gaza: Israele lancia operazione di terra. 25 Paesi (Italia compresa): guerra finisca ora. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Gaza: Israele lancia operazione di terra. 25 Paesi (Italia compresa): guerra finisca ora. Abu Mazen telefona al Papa

Gaza, l'esercito israeliano lancia l'offensiva via terra | Hamas, confermata la morte del leader Mohammed Sinwar | Nuovi raid di Israele: almeno 125 morti - Il gruppo fondamentalista torna al tavolo delle trattative: verso il rilascio di dieci ostaggi. Lo Stato ebraico abbatte un missile lanciato dallo Yemen

M.O., Israele avvia operazione di terra a Gaza su vasta scala - Roma, 18 mag. (askanews) – L’esercito israeliano ha avviato un’operazione di terra di vasta scala nel nord e nel sud di Gaza nell’ambito dell’operazione “Carri di Gedeone”.

Israele ha inizato un’operazione di terra a Gaza: attacchi aerei hanno ucciso più di 100 persone durante la notte - Israele ha lanciato una vasta operazione di terra a Gaza domenica, oltre a  un’intensa campagna aerea, che secondo i funzionari sanitari del territorio, ha ucciso oltre 100 persone nella notte e ha chiuso l’ultimo ospedale funzionante nel nord dell’enclave.

#MedioOriente Israele impegnato su due fronti: in Yemen e nella Striscia, con l'operazione di terra a Deir al Balah nel centro di Gaza, dove ci sarebbero decine di persone morte per fame. L'inviata della Rai Lucia Goracci @ZiaLulli1 #GR1 Vai su X

Ong: 1.120 morti negli scontri nel sud della Siria. Ospedali Gaza: 115 vittime dall’alba, 92 morti in attesa di aiuti; Israele lancia offensiva su Deir al-Balah, nuovo raid aereo in Yemen; Guerra Israele, oltre 100 morti in raid a Gaza: molti in fila per cibo. Idf smentisce.

Gaza: Israele lancia operazione di terra a Deir al-Balah, colpita anche "area sicura" al Mawasi - Balah lunedì mattina con la copertura dei caccia e dell'artiglieria, che hanno colpito in zona causando decine di vittime. Scrive msn.com

Israele entra a Deir al-Balah: operazioni di terra nel cuore di Gaza tra accuse, evacuazioni e condanne internazionali - Per la prima volta dall'inizio del conflitto, lunedì le truppe israeliane hanno fatto irruzione nel centro di Deir al- Come scrive fai.informazione.it