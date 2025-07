Gasperini preme su Massara | servono altri quattro rinforzi Spunta anche Bissouma

“Sono preoccupato, adesso si tratta di accelerare”. Dietro quella frase pronunciata sabato pomeriggio da Gian Piero Gasperini – subito dopo la goleada contro il Trastevere – c’è molto più di una constatazione. C’è tensione, c’è voglia di vincere subito, c’è la consapevolezza che per rendere davvero competitiva la Roma serve ancora molto. E soprattutto serve in fretta. Da sei a sette innesti: la Roma cambia rotta dopo il caso Rios. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, già prima del ritiro di Trigoria Gasperini aveva consegnato a Massara una lista dettagliata di sei nomi, quattro dei quali destinati a essere titolari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini preme su Massara: servono altri quattro rinforzi. Spunta anche Bissouma

Gasperini e l’Atalanta verso la separazione: la Roma preme, si può chiudere - Gian Piero Gasperini e l’ Atalanta si allontanano sempre di più l’uno dall’altro. La riunione che si è svolta nella mattinata di martedì 27 maggio a Zingonia insieme al ds D’Amico e ai Percassi non ha portato ad alcuna conclusione, ma ha fatto prendere una direzione più chiara: quella dell’addio dopo nove anni insieme.

