Gascoigne nuovo dramma | ricoverato in ospedale le sue condizioni

Paul Gascoigne, nuovo dramma: l’ex calciatore ricoverato in ospedale, tifosi in ansia. Ecco quali sono le sue condizioni attuali Il mondo del calcio è di nuovo in ansia per Paul Gascoigne. L’ex campione lo scorso venerdì 18 luglio è stato ricoverato in terapia intensiva per poi essere trasferito, qualche giorno dopo, in medicina d’urgenza. Il 58enne era stato trovato da un suo amico in stato di semi incoscienza e collassato nella camera da letto di casa sua nel sul dell’Inghilterra, a Poole per la precisione. A salvare l’ex calciatore è stato nuovamente Steve Foster, l’amico di una vita che di fatto è anche il suo assistente personale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Gascoigne, nuovo dramma: ricoverato in ospedale, le sue condizioni

