Gascoigne è fuori pericolo ma resta ricoverato

AGI - Paul Gascoigne √® "fuori pericolo" dopo il ricovero d'urgenza in ospedale di venerd√¨ sera ed √® stato trasferito dalla terapia intensiva a una 'acute medical unit', una sorta di 'sub intensiva' per il monitoraggio stretto di pazienti non pi√Ļ in condizione critica. Lo riferiscono i tabloid inglesi, confermando che le condizioni dell' ex centrocampista di Tottenham e Lazio sono "stabili" ma dovr√† restare alcuni giorni sotto osservazione. Gascoigne era stato trovato semi-incosciente nella sua casa di Poole nell'estremo sud dell'Inghilterra, dall'amico e autista Steve Foster che lo ha subito portato in un vicino ospedale del Dorset. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Gascoigne √® "fuori pericolo" ma resta ricoverato

In questa notizia si parla di: gascoigne - fuori - pericolo - resta

Gascoigne √® "fuori pericolo" ma resta ricoverato - AGI - Paul Gascoigne √® "fuori pericolo" dopo il ricovero d'urgenza in ospedale di venerd√¨ sera ed √® stato trasferito dalla terapia intensiva a una 'acute medical unit', una sorta di 'sub intensiva' per il monitoraggio stretto di pazienti non pi√Ļ in condizione critica.

Gascoigne √® "fuori pericolo" ma resta ricoverato - AGI - Paul Gascoigne √® "fuori pericolo" dopo il ricovero d'urgenza in ospedale di venerd√¨ sera ed √® stato trasferito dalla terapia intensiva a una 'acute medical unit', una sorta di 'sub intensiva' per il monitoraggio stretto di pazienti non pi√Ļ in condizione critica.

Gascoigne in terapia intensiva, trovato semi-incosciente in casa; Gascoigne è fuori pericolo: lascia l'ospedale, si curerà a casa; Gascoigne è fuori pericolo ma resta ricoverato.

Gascoigne è "fuori pericolo" ma resta ricoverato - Paul Gascoigne è "fuori pericolo" dopo il ricovero d'urgenza in ospedale di venerdì sera ed è stato trasferito dalla terapia intensiva a una 'acute medical unit', una sorta di 'sub intensiva' pe ... Segnala msn.com

Paul Gascoigne è fuori pericolo: lascia l'ospedale, proseguirà le cure a casa - Paul Gascoigne, ricoverato in una clinica del Dorset nella serata di venerdì dopo essere stato trovato semi- eurosport.it scrive