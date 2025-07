Garlasco Luciano Garofano difende Andrea Sempio sul dna di Ignoto 3 | perché per lui è contaminazione

Le certezze di Luciano Garofano sul dna e l'identitĂ di ignoto 3. Non c'entra nessun presunto complice di Andrea Sempio, le dichiarazioni.

Omicidio Fregene, Luciano Garofano nominato super perito della famiglia di Stefania Gamboni - La famiglia di Stefania Gamboni, vittima dell'omicidio di Fregene, ha nominato il super perito di parte Luciano Garofano.

Omicidio Fregene, Luciano Garofano nominato super perito della famiglia di Stefania Camboni - La famiglia di Stefania Camboni, vittima dell'omicidio di Fregene, ha nominato il super perito di parte Luciano Garofano.

Garlasco, Luciano Garofano rompe il silenzio sull’impronta trovata in cantina - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, continua a riservare colpi di scena a distanza di diciotto anni.

“Non è esclusa la convocazione in Procura dell’ex comandante dei Ris Luciano Garofano, oggi consulente di Andrea Sempio e allora responsabile dei mancati accertamenti da parte del suo reparto, l’ultimo a maneggiare il reperto”. #ChiaraPoggi #Garlasco (f Vai su X

Il perché di quella leggerezza lo ha spiegato l’ex generale Luciano Garofano, all’epoca comandante del Ris di Parma e oggi consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine dei carabinieri di Milano e della Procura di Pavia Vai su Facebook

Garlasco, Luciano Garofano difende Andrea Sempio sul dna di Ignoto 3: perché per lui è contaminazione; Garlasco, caccia al Dna di «ignoto 3» fra gli ex compagni di Andrea Sempio. Acquisiti i registri della scuola; Delitto Garlasco, consulenti nominati da difesa Sempio: su impronta 33 sudore, non sangue.

Garlasco, Luciano Garofano difende Andrea Sempio sul dna di Ignoto 3: perché per lui è "contaminazione" - Delitto di Garlasco, Luciano Garofano è sicuro sull'eziologia del dna di Ignoto 3, non c'entra Andrea Sempio. Da virgilio.it

Delitto di Garlasco, Sempio si è contraddetto su malore all’interrogatorio/ Ignoto 3? Niente contaminazione - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio si è contraddetto sul malore durante l'interrogatorio del 2008. Scrive ilsussidiario.net