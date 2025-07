Garlasco la procura sull’impronta 33 | Non è possibile alcun accertamento L’analisi delle prime indagini e lo stallo su sangue e intonaco

La Procura di Pavia ha respinto la richiesta di incidente probatorio presentata dai legali della famiglia di Chiara Poggi per effettuare nuovi accertamenti biologici sull’impronta palmare numero 33, trovata sulla parete delle scale della villetta di Garlasco dove la ragazza fu uccisa il 13 agosto 2007. Come riporta l’ Adnkronos, nel provvedimento datato 2 luglio, i magistrati dichiarano che «non è possibile procedere ad accertamenti biologici» sulla traccia perchĂ© ormai di fatto non c’è piĂą materiale da analizzare. La decisione ridimensiona le ipotesi di chi sosteneva che l’impronta potesse appartenere a una mano destra insanguinata. 🔗 Leggi su Open.online