Garlasco è la fine | la procura ha parlato chiarissimo

Un nuovo capitolo si aggiunge al caso Garlasco, a quasi diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha respinto la richiesta di incidente probatorio avanzata dai legali della famiglia della giovane, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di via Pascoli. Al centro della contesa legale, l'ormai nota "impronta 33", una traccia palmare rinvenuta su una parete della scala interna dell'abitazione. Secondo i pubblici ministeri, però, non è più possibile eseguire accertamenti biologici sulla traccia. La richiesta di nuovi esami si fondava sulla possibilità che l'impronta contenesse residui di sangue, ipotesi avanzata in passato anche dalla difesa di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara e unico condannato in via definitiva per il delitto.

Garlasco, depositati in Procura 200 sms tra Paola Cappa e un amico: ci sarebbero riferimenti al delitto Poggi - Sarebbero stati depositati in Procura più di 200 messaggi tra la cugina di Chiara Poggi, Paola Cappa, e un suo amico di Milano.

Garlasco e il testimone misterioso, l’avvocato di Stasi: “Nuovo nome? Potrebbe riscrivere la storia”. Il legale di Sempio: “Guerra all’ultimo sangue con Procura e carabinieri” - Garlasco (Pavia), 30 aprile 2025 – “Immagino che questa testimonianza già acquisita potrebbe riscrivere la storia dello scontrino della mattina del delitto (l’alibi di Andrea Sempio, ndr ), questa testimonianza potrebbe essere molto importante.

Garlasco, "nuovi prelievi di dna": contro chi si muove la Procura - Si allungherà la lista di persone a cui sarà prelevato il dna nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007.

Caso Garlasco, procura mette la parola fine su impronta 33: non c'è sangue - "Non è possibile procedere ad accertamenti biologici", così la Procura di Pavia rigetta la richiesta di incidente probatorio sull'impronta palmare avanzata dai legali della famiglia della vittima ... Lo riporta msn.com

Caso Garlasco, l’autogol ‘televisivo’ di Sempio e la reazione della Procura - La versione fornita dall’amico del fratello di Chiara Poggi a Quarto Grado sta facendo discutere per alcune presunte incongruenze: le parole del procuratore ... Riporta libero.it