Gallipoli Lecce si aggravano le condizioni del bimbo di sette anni soccorso in piscina

Smentita dall'ospedale di Gallipoli la notizia della morte del piccolo che resta ricoverato in rianimazione.

Salento, in tilt la Statale Lecce-Gallipoli: un incendio e un incidente (tre feriti), strada bloccata - Giornata infernale sulla Statale 101, che va da Lecce a Gallipoli. La strada, arteria cruciale per il traffico del Salento, risulta bloccata in entrambi i sensi, o comunque si procede soltanto a.

“Lecce-Gallipoli, baby gang e allarme sociale: serve un’educazione ai diritti per prevenire la violenza giovanile” Cnddu - Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione in merito agli episodi di violenza accaduti nei giorni scorsi a Gallipoli e Lecce, che hanno visto il coinvolgimento di una baby gang responsabile di gravi atti di aggressione e rapina ai danni di turisti, come riportato oggi da diverse testate giornalistiche.

Gallipoli (Lecce), si aggravano le condizioni del bimbo di sette anni soccorso in piscina - Si sono ulteriormente aggravate le condizioni del bambino di 7 anni che domenica era stato soccorso, privo di sensi, nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli, in provincia di Lecce. Scrive msn.com

Gallipoli, è morto il bambino trovato svenuto nella piscina di un parco acquatico - È morto il bambino di sette anni che ieri era stato soccorso mentre galleggiava svenuto nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli (Lecce). Come scrive msn.com