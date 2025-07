Gallipoli bimbo di 7 anni cade in piscina e muore | choc all' acqua park

È morto il bambino di 7 che ieri era stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acqua park a Gallipoli. Il piccolo era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Sacro Cuore. Le sue condizioni erano apparse gravissime fin dai primi soccorsi. Poi sono peggiorate fino alla morte. Intanto, la Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta al momento senza indagati. Il bimbo era in vacanza con la sua famiglia. La famiglia del bambino, residente a La Spezia, in Liguria, stava trascorrendo una giornata al parco acquatico di Gallipoli quando il piccolo di 7 anni è finito nella piscina più grande, nel punto in cui l'acqua è più alta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park

Gravissimo il bimbo rimasto sott’acqua nel parco di Gallipoli: l’ipotesi di una sfida tra ragazzini - Il piccolo, di sette anni, è in coma e il quadro clinico è “molto compromesso”: è stato ritrovato in piscina privo di sensi.

