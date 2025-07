Frontale in via Santa Maria in Gradi | ferite due donne una è grave

Frontale tra due auto in via Santa Maria in Gradi a Viterbo. L'incidente, avvenuto intorno alle 20 del 21 luglio, ha provocato il ferimento di due donne, una delle quali in condizioni gravi. Stando a una prima ricostruzione, le due macchine stavano viaggiando in direzione opposta quando, per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: frontale - santa - maria - gradi

Schianto frontale tra due auto a Santa Teresa di Spoltore, coinvolta una terza vettura: 2 donne ferite - Scontro frontale tra due automobili, una Citroen C3 e una Jeep, lungo la strada regionale 602 a Santa Teresa di Spoltore nella tarda mattinata di venerdì 9 maggio.

Schianto frontale, choc a Santa Maria in Selva: scooter vola in un giardino mentre il proprietario di casa taglia l'erba, grave una coppia - TREIA Terribile incidente stradale ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, a Santa Maria in Selva, nel territorio del Comune di Treia.

Monticello, frontale sulla Santa: tra i sei feriti anche dei vigili del fuoco - Monticello Brianza (Lecco), 31 maggio 2025 ‚Äď Incidente frontale sulla Sp 51 La Santa a Monticello Brianza.

Frontale in via Santa Maria in Gradi: ferite due donne, una è grave; Violento scontro frontale in via Santa Maria in Gradi: due donne ferite, una in codice rosso; Scontro tra due auto su via Santa Maria in Gradi.

Frontale tra auto a Viterbo, ferite due donne - Due donne sono rimaste ferite gravemente a seguito di un incidente stradale avvenuto questa sera intorno alle 20 in via Santa Maria in Gradi, a Viterbo. Da ansa.it

Chiesa di Santa Maria in Gradi: un investimento di oltre 8 ... - MSN - Una tranche dei quali (2,4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ... Scrive msn.com