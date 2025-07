In questi giorni il Fossombrone è un cantiere aperto per cercare di costruire un’opera dalle fondamenta solide e durature. Dopo aver dato mandato ai tecnici (Giuliodori mister, Meschini e D’Anzi direttori) di disegnare lo schema, il presidente Nardini e i suoi collaboratori hanno cercato di allargare il cerchio dirigenziale tenendo d’occhio i preventivi di spesa. Tra pochi giorni (giovedì 24 luglio) con l’inizio della preparazione per la nuova stagione sportiva, inizieranno i lavori veri e propri e per far questo occorrerĂ avere a disposizione quasi tutte le maestranze (i calciatori ), quindi è molto probabile che a breve saranno ufficializzati i componenti la rosa del Fossombrone 2025-26. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone, un cantiere aperto. Tra chi va e viene, questa la squadra