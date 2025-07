Fontana su Sala | Sono garantista a prescindere dall’appartenenza politica inchiesta basata su teorie

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha raccontato al Corriere della Sera di aver avuto contatti con Beppe Sala nei giorni immediatamenti successivi alla notizia del suo coinvolgimento nell’ inchiesta sull’urbanistica milanese: «L’ho sentito venerdì e poi abbiamo parlato ancora un po’ sabato, gli ho voluto esprimere la mia vicinanza e il mio sostegno ». Fontana ha ribadito la propria: «Io sono garantista da sempre a prescindere dalle appartenenze politiche. Esistono tre gradi di giudizio, ma prima esiste la presunzione di innocenza. Per tutti». Ha poi espresso preoccupazione per la diffusione pubblica di contenuti riservati: «Quello che mi colpisce in questi giorni è leggere la quantitĂ di dettagli investigativi, di frasi intercettate, che in questa fase non dovrebbero essere a disposizione di chiunque». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fontana su Sala: «Sono garantista a prescindere dall’appartenenza politica, inchiesta basata su teorie»

In questa notizia si parla di: fontana - sala - inchiesta - sono

Una scuola di Milano intitolata a Sergio Ramelli? La Russa spinge ancora, Sala non ci sta. Fontana: «Ci ripensi» - Non si placano le polemiche attorno alla proposta avanzata dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, di intitolare l’istituto Molinari di Milano a Sergio Ramelli, lo studente militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 a sprangate da esponenti di Avanguardia Operaia.

Il problema della sanitĂ carceraria. Scambio di accuse Fontana-Sisto. San Vittore, Sala apre al trasloco - Lo scambio di accuse sulle mancanze della medicina penitenziaria tra il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Camera, Fontana inaugura l’allestimento di due capolavori di Antonio Carracci in Sala Aldo Moro - ROMA – Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, inaugurerà il prossimo 10 giugno alle ore 16 il nuovo allestimento di dipinti nella Sala Aldo Moro di Montecitorio.

«Dimissioni Sala? per Fontana è un no» Anche il presidente della Regione Lombardia si esprime sull’inchiesta che si sta abbattendo su Milano #Milano #18luglio2025 #AttilioFontana Vai su X

Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell’ambito delle inchieste sull’urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: lo scrivono Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Le ipotesi di reato, riportano i quotidiani, sono di false dichiar Vai su Facebook

Attilio Fontana: «Ho sentito Beppe Sala e ha il mio sostegno. Le inchieste mi sembrano tutte basate su una teoria»; Sala a Palazzo Marino, con l’appoggio del Pd. Fontana: “Inchiesta basata su una teoria”; Milano, Fontana Al sindaco Sala il mio sostegno, inchiesta basata su una teoria.

Attilio Fontana sta con Beppe Sala: "I pm si basano su una teoria, così si fa male a Milano" - La solidarietà del governatore leghista della Lombardia, come amministratore e per la sua esperienza del passato, indagato a Milano e a Brescia su ... Come scrive huffingtonpost.it

Milano, Attilio Fontana: Sala ha mio sostegno, tutto basato su teoria - (askanews) – “L’ho sentito venerdì e poi abbiamo parlato ancora un po’ sabato, gli ho voluto esprimere la mia vicinanza e il mio sostegno”. Segnala askanews.it