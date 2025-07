Fiamme e fumo al piano interrato del grattacielo | scatta l’evacuazione

Rimini, 21 luglio 2025 - Un cortocircuito ai quadri elettrici del piano interrato. L’allarme antincendio che scatta. I condomini che scendono in strada. Momenti di tensione lunedì 21 luglio all’ora di cena per chi vive al grattacielo, dove un guasto a uno dei quadri elettrici ha provocato un principio d’incendio. In pochi minuti il palazzo si è svuotato: molti condomini (oltre un centinaio) sono subito scesi in strada, allertati dall’allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco con vari mezzi, che hanno prontamente rilevato il problema e hanno aiutato alcuni anziani e disabili a lasciare l’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiamme e fumo al piano interrato del grattacielo: scatta l’evacuazione

