Festa del ciclismo giovanile a Ponticino

Arezzo, 21 luglio 2025 – con la terza edizione della Pieri Aligi a ricordo del tecnico del Pedale Toscano scomparso prematuramente pochi anni fa. Tre gare fra mattina e pomeriggio in una calda domenica di luglio. Tra gli Allievi volata a otto e successo di Tommaso Roggi dell'Iperfinish davanti al compagno di squadra Edoardo Agnini autore di una gran rimonta che gli ha permesso di rientrare in extremis sul gruppetto di testa e di chiudere addirittura secondo, mentre in terza posizione è giunto Giorgio Bramini Goretti (Gubbio), quarto William Lauretti (Olimpia Valdarnese), quinto Raffaele Carrara (Gubbio), sesto Kovacs, settimo Tomashiro, ottavo Cerofolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa del ciclismo giovanile a Ponticino

